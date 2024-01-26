台北電玩展 逾300款遊戲登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024年台北國際電玩展亮點

寒流來襲，玩家熱情。做為2024年全球第一個遊戲展，台北國際電玩展（TGS）25日在南港展覽館開幕，B2C展區300款遊戲精銳盡出，較去年成長二成，商務展區以國際合作為主軸。台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台北國際電玩展已成為亞太區最重要的產業交流媒合平台之一。

台灣上櫃遊戲廠商智冠、網龍及大宇資在商務區參展，尋求遊戲出口及國際合作機會。多家國際級的遊戲服務商亦報名參展，包括全球遊戲支付大廠Xsolla、行動廣告數據分析商AppsFlyer、美國雲端運算服務商Cloudflare、數位與網紅行銷SaaS平台韓國商BACKND、韓國知名遊戲發行商Gravity，Web 3遊戲開發工具及平台服務商Readygg，均希望成為台灣遊戲業者拓展海外市場時的合作夥伴。

艾克索拉（Xsolla）大中華區總經理陳京波表示，做為MOR交易結算服務代理商，相當看好台灣市場，並希望成為台灣業者（開發商、獨立遊戲工作室及研發商）進軍海外市場的金流夥伴。該公司已串接全球700種支付服務。台灣遊戲客戶已有傳奇、網銀等公司。另一方面，為了完善金流服務機制，艾克索拉與智冠MyCard點數合作，今年還會與街口支付及LINE Pay完成串接。

陳京波表示，艾克索拉的金流拆帳成數，僅為蘋果和Google的三分之一，在海外市場並提供稅務、法規等配套服務，具備競爭優勢。

智冠以點數、金流、雲端服務、廣告行銷等，建構一條龍生態圈，希望為海外遊戲公司落地台灣時提供服務。網龍旗下多款IP希望洽談國際授權。大宇資訊展示多款自製產品並尋求海外發展機會。

2024年台北國際電玩展規模為近三年最大，也是疫後最大規模。參展大廠包括有日本遊戲大廠「任天堂」、「集英社遊戲」、「萬代南夢宮娛樂」、韓國上市遊戲公司「WEMADE」及本土電信公司「台灣大哥大」等。隨著遊戲裝置競出，跨平台遊戲也已成潮流趨勢，今年也見到不少跨平台的大遊戲作品展出。