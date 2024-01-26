董座出席電玩展，未予評論 智冠換股案 預計1/30生效

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智冠及榮剛換股案，預計1月30日生效，由於時間近逼，智冠大股東網銀25日再跳出來呼籲主管機關駁回此案。智冠董事長王俊博25日依既定行程，出席台北國際電玩展的開幕式。這也是智冠與榮剛換股案之後，王俊博首度公開露面。

除了擔任台北國際電玩展開幕式嘉賓，身為台灣遊戲通路的龍頭，遊戲展場不乏智冠的客戶，王俊博逛展場並向客戶寒喧，同時也到B2B商務區上的智冠攤位對員工加油打氣。一路上氣定神閒，不受雜音干擾。面對媒體詢問換股案相關事宜，王俊博則微笑以待，不便評論。

智冠與榮剛換股案於2023年12月29日向櫃買中心申報，原本預計2024年1月17日生效，1月12日智冠自行補正，生效日延至1月30日，而換股基準日為1月31日。目前依董事會議定的換股基準日並沒有變動。

智冠大股東網銀因不同意董事會決議與榮剛換股案，日前向法院提出「定暫時狀態處分」，目前尚未有裁定結論。面對下周換股生效日、換股基準日，即將到來。網銀25日在臉書再度炮火猛烈對準智冠，呼籲櫃買中心駁回智冠、榮剛股份交換案。

智冠近兩日股價大洗三溫暖，24日攻漲停後，25日開盤湧入大單，一度推升股價來到186.5元，10點過後則一路走跌，終場以跌停價156.5元作收，成交量爆增至9434張，但根據券商分點推估，並沒有網銀國際賣股的跡象。