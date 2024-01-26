提升電競玩家飆速體驗 十銓新一代固態硬碟 問世

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十銓旗下電競品牌T-FORCE 25日推出新一代T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，採用InnoGrit最新12 nm製程的多核低功耗設計 IG5666控制晶片，讀取速度最高可達14,000MB／s，並搭載超薄石墨烯專利散熱片，提供電競玩家飆速體驗。

T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟採用 InnoGrit最新12 nm製程的多核低功耗設計 IG5666控制晶片，讀取速度最高可達14,000 MB／s，並具備強化控制器Security Isolation 功能，利用隔離技術，防止資料遭受外部惡意攻擊，提供值得信賴的多面向防護措施。

此產品支援智能功耗管理及熱調節技術，透過內部溫度感測不同工作負載狀態，並自動調節功耗工作管理模式，有效避免過熱使用SSD。

T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，透過全新進化4K LDPC（Low Density Parity Check Code）技術，糾正資料中的錯誤更正碼，優化資料傳輸準確度，並支援十銓專業研發的 S.M.A.R.T.智慧監測專利軟體，讓玩家可隨時監控SSD健康度及效能狀況。

十銓指出，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟生產製程，皆於無鹵無鉛的友善環境，符合 RoHs環保規範，包裝更全面使用可回收再生材質，以實際行動守護地球。十銓指出，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，將於2024年2月9日於北美Amazon、Newegg、日本 Amazon等電商平台開放預購。