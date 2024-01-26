車用承壓 台MOSFET廠多元布局

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特斯拉財測指引不如預期，交付量亦未公布，對2024年市況仍充滿不確定性。台廠MOSFET力拚突圍，除車用外，也布局太陽能、伺服器等領域之功率元件應用。強茂針對大陸、印度市場之太陽能逆變器（Inverter）為重電發展方向；德微則以併購方式，積極跨入AI伺服器，以多元化產品布局度過車市調整低谷。

市場對電動車熱潮逐步消退，特斯拉預估2024年交付量放緩，最新一季財報顯示，毛利率下探至17.6％，已近乎傳統燃油車廠水準。市場競爭持續激烈，特斯拉於1月在大陸及歐洲再實施新一輪降價措施，與此同時，在美國也面臨勞動成本上升，車用半導體市況依舊承壓。

台廠Mosfet業者力拚突圍，多元化布局各領域應用，以緩解車用逆風造成之營運波動。強茂將觸角延伸至太陽能逆變器（Inverter），使用升級版IGBT、瞄準大陸、印度市場，並於日本新設銷售據點；另外也設計自研碳化矽（SiC）產品，搶先市場布局。

IDM廠德微則透過併購喜可士，取得供應AI伺服器大廠零部件入場券，使業務觸角直接延伸進入國內電子大廠、散熱元件客戶等大型ODM客戶；德微指出，喜可士的加入，帶動今年單月營收有望站上2億元之水準，高值化、分散化終端應用，維持公司獲利表現。

台半則有泰半營收來自子公司鼎翰，為全球第四大條碼標籤印表機和標籤製造商，營運穩定成長；台半核心競爭力來自超過40年之分離式功率整流器，車用領域正積極深化於新興應用和ADAS設計導入，其中，目前僅幾家外商競爭者獨占之新產品小包裝高流整流器、低壓與高拋負載（Load Dump）TVS與MOSFET，正全力研發導入。

而業者也強調，全球電動車市場縱有亂流，惟半導體零組件比例日益提高，尤其半導體在汽車電子、5G通訊及智慧城市相關應用產品；電動車（EV）比傳統內燃機汽車採用更多半導體，其中大部分是功率半導體和感測器，抵禦逆風、未來仍大有可為。