英飛凌、Wolfspeed 延長碳化矽晶圓供應長約

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為強化碳化矽（SiC）供應鏈韌性，英飛凌25日與Wolfspeed共同宣布擴大並延長雙於2018年所簽署的長期6吋碳化矽晶圓供應協定，擴展的合作範圍包括一個多年期的產能預訂協定。英飛凌指出，這有助於該公司整體供應鏈的穩定，以因應汽車、太陽能、電動車應用以及儲能系統等領域對碳化矽半導體需求。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck透露，英飛凌與Wolfspeed的合作已超過20年，將碳化矽引入汽車、工業等市場，以推動低碳化進程；同時，與Wolfspeed的長期合作也進一步強化了英飛凌在未來數年的供應鏈韌性。

英飛凌強調，碳化矽電源解決方案在許多市場的需求正在迅速成長，碳化矽解決方案可以實現更小、更輕且更具成本效益的設計，更有效率地轉換能源，開啟新的清潔能源應用；而為了更好地為這些成長中的市場提供支援，將持續建立多元化的供應商基礎，以確保能取得高品質的碳化矽基板。

為此，除了延長與Wolfspeed的供應協定外，英飛凌在日前也宣布與碳化矽供應商SK Siltron CSS簽訂協議；SK Siltron CSS為南韓SK Siltron的子公司，是SK集團的成員。

根據協議，SK Siltron CSS將提供具有競爭力和高品質的6吋SiC晶圓，用以支援SiC半導體的生產，同時在後續階段，SK Siltron CSS將會在協助英飛凌過渡到8吋晶圓方面扮演重要角色。