HPE：次世代防火牆漸式微

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那斯達克上市公司Hewlett Packard Enterprise（NYSE：HPE）近日發布2024年五大網絡和資安趨勢。該公司預期AI將減少IT人力，而混合工作模式及物聯網改變了網路邊界，單一防火牆已無法因應資安威脅。

HPE Aruba Networking高級副總裁兼產品暨技術長David Hughes指出，混合式工作方式，以及大量物聯網（IoT）裝置部署，改變了整個網路邊界（perimeter），企業不能再依賴一座防火牆達到保護的效益，可預期未來獨立式防火牆將隨之減少。這也使得次世代防火牆逐漸式微。

但一方面，具備雲端交付的「安全網路閘道器（Symantec Web Gateway，SWG）」、「雲端存取安全中介（Cloud Access Security Broker，CASB）」和「零信任網路存取（Zero Trust Network Access，ZTNA）」等，未來可望取代防火牆和代理伺服器。

其次，企業逐步接受零信任的架構。雖然應用程式的使用者，安全原則可在雲端執行，但對於許多流量，尤其是物聯網裝置及其相關服務，直接在AP（基地台）、交換器和路由器等存取設備自動執行安全原則會更有效率。

另一項趨勢，過去阻礙Wi-Fi 在6GHz頻譜部署的限制，即將在大部分地區解除，預期採用率將急速飆升，未來可望推升Wi-Fi 7的採用率。HPE認為，Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7將具有互通性，隨著6E設備和AP的大量出貨，6GHz Wi-Fi部署可以全面展開。預期2024年6GHz頻譜的大幅普及，可以帶來更快的傳輸速度。

HPE認為，AI時代帶動不少新技術，但網路安全威脅卻日益嚴峻，但IT人員卻沒有增加，甚至可能減少，管理員肩上的擔子越來越重。所幸，AI和自動化技術正在快速發展，單一面向的設備的管理和配置，可轉換成為整個 IT環境的原則制定，並自動化，可彌補人力不足之處。

但也強調，AI的效能取決於資料集的品質和規模，因此大型、高品質的資料集至關重要。