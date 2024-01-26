在台擴大投資 台達砸逾47.88億內湖置產

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擴大在台布局，台達除趕在新春伊始瞄準轉職者首度舉辦年終轉職面談會，也為了安置新進人才，斥資逾47.88億元於內湖總部附近再置產，台達表示，該案已經董事會通過，置產目的係為了因應未來業務發展所需。

台達25日公告，經董事會決議通過擬取得瑞光路總部附近的不動產，土地面積計6,590.43平方公尺，折合約1,993坪，另建物面積計38,070.39平方公尺，折合約11,516坪，總交易金額為47億8,888萬元。

台達指出，購置新大樓係為了因應未來業務發展所需。

至於何時會進駐？據悉因交易對象南山人壽保險公司原先將該建物分層出租，因承租者眾，租約日期不一，台達表示，將俟租約逐一到期後，因應當時的業務需求，再決定要如何應用。不過據悉，台達現行的初步規畫，應會供作辦公室或研發中心使用。

除了新置產，擴大辦公室使用外，台達在台的廠區亦持續有擴建計畫，其中中壢一廠現正拆掉重建中，另中壢六廠則預訂在今年下半年完工。

因應在台擴大投資需求，台達徵人恐急，除日前針對轉職者，首度舉辦年終轉職面談會外，農曆年後，還將啟動一系列的校園徵才活動，台達表示，現人資部門正在緊鑼密鼓的準備中，細節留待農曆年後再對外公布。