前往主要內容
工商時報LOGO

在台擴大投資 台達砸逾47.88億內湖置產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

擴大在台布局，台達除趕在新春伊始瞄準轉職者首度舉辦年終轉職面談會，也為了安置新進人才，斥資逾47.88億元於內湖總部附近再置產，台達表示，該案已經董事會通過，置產目的係為了因應未來業務發展所需。

台達25日公告，經董事會決議通過擬取得瑞光路總部附近的不動產，土地面積計6,590.43平方公尺，折合約1,993坪，另建物面積計38,070.39平方公尺，折合約11,516坪，總交易金額為47億8,888萬元。

台達指出，購置新大樓係為了因應未來業務發展所需。

至於何時會進駐？據悉因交易對象南山人壽保險公司原先將該建物分層出租，因承租者眾，租約日期不一，台達表示，將俟租約逐一到期後，因應當時的業務需求，再決定要如何應用。不過據悉，台達現行的初步規畫，應會供作辦公室或研發中心使用。

除了新置產，擴大辦公室使用外，台達在台的廠區亦持續有擴建計畫，其中中壢一廠現正拆掉重建中，另中壢六廠則預訂在今年下半年完工。

因應在台擴大投資需求，台達徵人恐急，除日前針對轉職者，首度舉辦年終轉職面談會外，農曆年後，還將啟動一系列的校園徵才活動，台達表示，現人資部門正在緊鑼密鼓的準備中，細節留待農曆年後再對外公布。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股忙攻萬八 官股行庫卻先閃 倒貨台積電第一 加碼5檔ETF

  2. 陸救市猛藥來了！台灣4檔ETF爆量狂歡 2檔飆逾10％

  3. 晶片有救？這家記憶體大翻身 力壓三星終結1年虧損

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。