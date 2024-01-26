台北艾麗酒店 披希爾頓戰袍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

加盟國際連鎖酒店集團軟性品牌的台灣飯店

台北艾麗酒店25日正式結盟希爾頓集團旗下的希爾頓格芮精選酒店，為繼台北君悅酒店、台北寒舍艾美酒店、台北W飯店之後，信義區第四家國際品牌酒店，信義區飯店市場風雲再起。

台北艾麗不但市台灣第一家希爾頓格芮精選酒店，也是希爾頓集團繼台北新板希爾頓、台北中山九昱希爾頓逸林酒店、台北時代寓所後，在台第四個品牌酒店。注入「國際牌DNA」後，台北艾麗設定2024全年住房率85％、年平均房價6,800元的成長目標。

疫後觀光產業快速復甦，企業集團搶進台北信義區插旗的國際觀光飯店加速趕工，子樂投資的Taipei Sky Tower內柏悅酒店、安達仕酒店，元利建設投資的四季酒店，及遠雄集團在台北大巨蛋園區興建的IHG洲際酒店，將陸續在2024年第四季至2025年陸續完工營運，台北信義區將成國際觀光飯店集團較勁的一級戰區。

為此，台北艾麗酒店決定「挾洋自重」，加盟國際酒店品牌，提高國際市場能見度。

台北艾麗指出，與希爾頓格芮精選酒店品牌結盟，主要是看好希爾頓全球有逾1.3億名會員，台北艾麗酒店可藉加入常客獎勵計畫爭取更多國際客房訂房。

台北艾麗共有235間客房與二家餐廳，在董事長賴英里規畫推動下，飯店標榜將藝術、自然與空間元素融合，以「艾麗美學」切入市場。台北艾麗開業後最高的住房率是2017年的84.89％，最高平均房價為2019年的6,376元。台北艾麗2023年逐步擺脫疫情影響，住房率平均達80％、平均房價約6,500元，2024全年住房率目標85％、年均房價目標6,800元。