新店雙開 SOGO今年業績拚新高

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遠東SOGO百貨董事長黃晴雯25日指出，受惠疫後消費大爆發，2023年SOGO業績衝上528億元新高，年增10％。展望2024年，黃晴雯對全球總體經濟審慎看待，但認為台灣相對表現會好，在SOGO大巨蛋與大陸重慶遠東城兩個商場加入戰局貢獻下，遠東SOGO業績可望持續成長1％達533億元，再戰新高。

黃晴雯表示，2023年SOGO沒有新展店，完全在既有基礎上衝高業績，也是百貨三大系統中唯一年增率超過雙位數的業者；在改裝效益挹注下，台北忠孝、復興、天母店業績首度突破300億元，合計達342億元，其中天母店業績突破50億元、新竹店突破65億元，復興店在一線國際精品灌頂下業績達198億元。

黃晴雯指出，大巨蛋SOGO CITY第一階段D區14家餐廳將於2024年5月開幕，8月則開出第二階段的C區地下街商場，屆時也會成為台灣最漂亮的地下街。A區影城預計2025年5月開出，B區主體零售商場2025年8月營運，預計主體商場有機會囊括一線精品、化妝品，初估全開3.6萬坪首年業績上看100億元。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，2024年市場狀況與2023年完全不同，2023年是疫後的爆發，2024年會是正常年，各大百貨集團都要拿出真本事才會成長。以SOGO來說，近年推動轉型、創新、開發均有成，2023年中小型店高雄店轉型，營業利益成長超過50％；創新方面，中大型的店不斷引進新品牌等，以最好的品牌滿足消費者；在開發上兩岸並進，2024年5月會有重慶遠東城、台北大巨蛋兩座新商場投入營運。

遠東SOGO睽違十年在兩岸展新店，遠東集團大家長徐旭東日前更親自率隊赴重慶遠東城視察。黃晴雯說，5月開幕的重慶遠東城營運模式會先以租金收益為主，初估首年收益約人民幣5億元（約合新台幣24億～25億元）。