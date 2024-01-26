土增稅掉2成 創13年新低

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房市交易量萎縮，加上公告現值等稅基調幅趨緩，2023年包括持有稅及交易稅的不動產六大相關稅收合計3,330億元，為近三年新低，其中土增稅更大減2成、僅745億元，改寫近13年新低。

據財政部統計，包括房屋稅、地價稅、土增稅、契稅等四大稅收在2010年合計超過2,000億元，加上房地合一稅實施2017年起加入稅收行列，2020年不動產相關稅收突破3,000億元，迄2023年已是連續四年超過3,000億元。

觀察近年各不動產相關稅收變化，個人及營利事業房地合一稅隨著納入課稅範圍的交易案件數量增加，2023年分別達395億、198億元新高，不過由於房價漲幅收歛、短期交易投機風氣退燒，稅收增加幅度已明顯收歛。持有稅因近年稅基調幅幾近凍漲，地價稅收940億元、年減0.3％；房屋稅則受惠近年新建房屋數量大增，稅收則有4.6％的年成長，再創新高。

值得注意的是土增稅，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近年房市交易量萎縮、公告現值調幅趨緩，加上這一波房市多頭下，長期持有、且有意出售的高稅額房產多已出清，短期持有的交易案件比例相對增加，以致於近二年土增稅以每年以超過170億元的幅度縮減，2023年土增稅收更創下2011年以來的新低。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，2023年不動產相關稅收雖低於2021、2022年，但近年不動產稅改下，不僅改變房產交易型態，稅收結構上也有不小改變，持有稅的房屋稅稅收大增，交易稅的土增稅與契稅減少，房地合一稅一支獨秀。

徐佳馨表示，2024年囤屋稅將實施，推估日後房屋稅收將持續增加，未來不動產持有人降低持有數以節稅將成為顯學，平均地權條例修正案上路後限制預售屋移轉，房地合一將會迎減收潮。