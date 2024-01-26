機械公會下屆理事長 莊大立獲提名

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台灣機械工業公會25日理監事會敲定3月21日召開會員大會，全面改選理監事，提名監事會召集人大立機器總經理莊大立接任下屆理事長。機械公會下屆理監事提名名單不單擴大涵蓋業態，還新增台中精機協理黃怡穎、富強鑫集團執行長王俊賢等多位二、三代選任理事，讓機械公會年輕化。

身兼工具機公會理事長的永進機械總經理陳伯佳、工具機公會副理事長的台灣瀧澤董事總經理戴雲錦，也分別被列入機械公會理事、監事的候選名單。

機械公會現任理事長魏燦文年滿70歲，依據機械公會內規無法再選任理監事及擔任理事長，25日主持任內最後一次理監事會。推薦下屆理監事候選名單於25日拍板，擴大納入手工具、木工機械等行業，增加產業代表性。

莊大立經機械公會理監事會推薦，可望出任下屆理事長；佰龍董事長王堅倉、榮富工業總經理林奕杰、鼎坤塑膠機械董事長魏坤池三人可望出任副理事長。現任副理事長百塑董事長胡永進將選任監事會召集人。

機械公會下屆理監事候選名單，增加春日總經理賈武健、永詮總經理林建佑、迪斯油壓總經理黃朝源及連結機械副總經理王振吉等多位新貌孔，及台中精機協理黃怡穎、富強鑫集團執行長王俊賢及六星機械執行長黃呈豐等多位二、三代，機械公會名譽理事長柯拔希獨子柯上方、榮譽理事長黃博治二子黃立瀚等二代，也要選任理事。