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國際觀光飯店 在台引爆軟品牌大戰

  • 工商時報 姚舜

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台北艾麗酒店為擴展國際客源通路，加盟希爾頓格芮精選酒店，成為全台最新的國際「軟性品牌」（Soft Brand）酒店。隨著愈來愈多本士飯店「外掛」軟性酒店品牌，2024年台灣「軟品牌旅館大戰」蓄勢爆發。

國際連鎖酒店集團近年紛紛推出「軟性品牌」，強調飯店投資業主能夠保持自有品牌個性、特色與價值，又能讓客人享有連鎖酒店體系的會員福利。隨企業持續投入飯店市場，以加盟軟性品牌策略達國際化目標，已成為台灣觀光飯店市場新趨。

包括萬豪國際、IHG洲際、希爾頓、凱悅、法國雅高等知名國際連鎖酒店集團，旗下都有二個以上軟性酒店品牌供台灣旅館飯店業主選擇。例如凱悅集團的「Unbound Collection」與「JdV by Hyatt」、希爾頓集團的「Tapestry精選酒店」與「Curio Collection」、萬豪國際「Autograph Collection」與「Four Points by Sheraton」、雅高集團的「MGallery Hotel Collection」，皆是軟性品牌。

過去，企業集團投資飯店並掛上國際酒店品牌，以強化營運競爭力並提高品牌能見度，有些是屬授權加盟，有些是全權委託國際酒店集團經營管理。如今各大國際連鎖酒店集團疫後紛紛向台灣旅館飯店業主推薦自家軟性品牌，提供「委託經營管理」與「加盟」以外的新選擇。

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