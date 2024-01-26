台灣自行車去年出口摔谷底 E-Bike、整車雙雙下滑逾3成

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2023年是台灣自行車產業的谷底，無論出口量或是出口值，雙雙下滑兩位數。受到歐、美市場去化庫存影響，台灣電動輔助自行車（E-Bike）2023年出口量68.65萬台、年減33.74％，一般自行車（整車）出口量也從近200萬台衰減到132.39萬台，自行車零件出口值更是大幅萎縮逾4成！

不過自行車業界與外資券商普遍預期，自行車產業景氣谷底已過，2024年隨著庫存逐漸有效去化，最慢下半年就能看到庫存回補的需求，為整車廠帶來2025年新車製造訂單，零組件廠出貨也會動起來，2024年台灣自行車出口量能表現可望優於2023年。

台灣E-Bike出口的全盛時期，就是疫情期間的2022年，由於E-Bike在歐盟與北美市場大為風行，當年出口量能達到103.61萬台的歷史新高峰。不過，根據台灣區自行車輸出業公會最新的草本統計資料顯示，2023年台灣E-Bike出口量萎縮到68.65萬台、年減逾3成，雖然平均出口單價提高到1,767美元、年增17.85％，惟整體出口值12.13億美元，仍下滑了21.91％。

此外，2023年台灣整車出口量132.39萬台，較2022年足足少了63萬台，其中北美市場出口量48.77萬台、年減44.5％，衰退最為顯著；其次是歐盟市場的38.46萬台，年減26.86％。

自行車業者表示，2022年是台灣自行車產業最風光的一年，整車與E-Bike出口量、出口值均雙雙成長；2023年產業遭遇疫情期間航運塞港、經銷商重複下單等問題影響，造成庫存水位過高的窘境，歐美市場都在去庫存，加上烏俄戰爭、通膨等不利因素，影響歐美民眾消費力，造成自行車品牌商大砍新車訂單，衝擊台灣自行車產業業績。