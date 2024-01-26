羅賓斯科技 獲資本圈天使會力挺

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日前羅賓斯科技股份有限公司宣布成功獲得資本圈天使會（資本圈投資控股股份有限公司）的重要投資，為其未來發展揭開嶄新篇章，這項投資不僅代表了對羅賓斯科技前景的信心，也標誌著AI科技在數位保險領域的強力崛起。

羅賓斯科技自去年5月獲得全國商業總會舉辦的第五屆品牌金舶獎後，進一步吸引了資本圈的注目，此舉不僅是對羅賓斯科技成就的肯定，更是資本圈天使會在協助新創企業發展方面的卓越角色的體現，此次投資的背後，反映了資本圈天使會的願景，即尋找「小而美且高含金量的公司」。

羅賓斯科技公司以其強大的AI科技技術脫穎而出，執行長林奕帆表示，該公司專注於數位保險領域，以SAAS系統為核心，為保險業務員、保險公司提供數位化解決方案，並加入微服務、嵌入式系統提供客戶多元選擇，串起龐大的保險產業鏈，團隊不僅擁有卓越的AI技術實力，更展現出極高的工作能量。

該公司在保險數位轉型中取得領先地位，得益於團隊卓越的AI技術實力。林執行長解釋，在車險投保領域，羅賓斯科技擁有一套先進的系統，可以快速為消費者提供估價和詢問服務，透過與物聯網業者的合作，公司成功蒐集使用者的行車數據，進行深入分析，了解司機的駕駛習慣和風險程度，基於分析結果，保險公司能夠實現精確的定價，有效降低詐保風險並節省保險公司的成本。

資本圈天使會執行長李豐源強調，該會不僅僅提供資金支持，更在資源整合、市場分析、尋找合作夥伴及資本結構設定上發揮積極作用，對於這次投資，林執行長也給予高度的讚揚，表示這不僅是資本支持，更是對公司發展的實質協助，同時也凸顯兩會在協助新創企業發展方面的卓越角色，隨著這股強大支持，羅賓斯科技有望在數位保險領域取得更大成就，並在未來IPO中取得更高的關注。

提及海外拓展策略，林執行長說，羅賓斯科技提供的微服務（保險業之會員管理、客戶管理、比價系統、公司系統等）將在1月底於新加坡廠商上線，預計開啟東南亞保險數位化大門，看準東南亞國家政府鼓勵金融科技產業發展，並規劃跳過台灣數十年人工投保費時問題，加速金融產品銷售發展。