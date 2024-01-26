外貿協會與美臺商會訪問團產業交流

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美臺商業協會（USTBC）訪問團於1月22日起在臺進行產業交流，由現任美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席、前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率領29家企業來臺訪問，外貿協會董事長黃志芳特別於當日中午宴請該團並邀請國內產業領袖參加，相互交流意見。

黃志芳於2019年率團參加泰國曼谷「印太商業論壇」，與時任國務次卿柯拉克（Keith Krach）會見交流，隨後也曾在臺北協助接待柯拉克次卿。1月22日見面就如同老朋友相聚，別具意義。黃志芳致詞表達臺美是自由民主與共同價值的堅實夥伴，透過此次的聚會，慶祝臺灣與美國之間牢固的夥伴關係，加深雙邊產業交流。柯拉克2020年以國務次卿身分訪問臺灣，是臺美關係的重要里程碑，外貿協會近年致力於進一步深化臺美關係，如去年外貿協會率領臺灣旗艦商務團訪美，並於美國設立第5個據點達拉斯台灣貿易中心，也透過辦理美國商機日邀請美國官方與企業來臺交流。

經濟部國際貿易署署長江文若表示，近年來雙邊透過「經濟繁榮夥伴對話」、「臺美科技貿易暨投資合作架構」加深經貿投資的交流合作，包含在半導體、電動車、能源、次世代通訊等領域都有許多合作的機會。我國強調智慧財產權的精神，是美國值得信賴的朋友，穩定安全環境亦是美國企業投資的首選。

此次美臺商會訪問團來訪行程緊湊，特別抽出時間與我國企業與產業領袖交流，全國工業總會理事長苗豐強、工商協進會理事長吳東亮等工商業重要領袖出席，柯拉克對貿協安排與臺灣產業業者交流表達感謝，並且期待協助雙方深化經貿關係及供應鏈合作。