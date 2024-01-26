遠百衝過年買氣 祭多項優惠

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歡喜好過年！忙碌了一整年，吃完尾牙、領到年終獎金，就到了準備過年的日子，特別是龍年七天連假預計在國內過年的機率較高，遠東百貨把添新衣、家用家電換新貌的大事備妥，成為全台打點年貨一站購足的強大後援。於2月7日起至2月21日止，全台遠東百貨推出「祥龍賀新歲」檔期，好買好逛好開心。

檔期正逢流行服飾單一特價起，百貨服飾祭出當日累計5,000元送250元，高消有加碼，當日累計滿30,000元送300元。遠百APP會員單筆5,000元再加贈250元。同檔11店保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆10,000元送1,000元，HAPPYGO Pay獨享全館當日單筆刷5,000元送200元，妝點自己、居家換新貌都有優惠。

此外，持遠百APP黃金珠寶當日單櫃10萬元送1,000元、精品名品當日單櫃20,000元加送300元。家電、床墊、保健器材當日累計滿30,000元加送400元、鍋具、寢具當日單筆滿10,000加送500元、童裝當日累計滿10,000元加送200元。為歡慶金石堂書局全新登場，持遠百APP出示學生證或兒童健保卡即贈金石堂書局100元限量電子抵用券。另外，指定銀行配合全館單筆刷滿額可享分期0％利率優惠，刷卡再送好禮。

另外，全台遠百2024龍年福袋共計有6,300份福袋，降低門檻、提高中獎率，同時因應各地消費習性的差異，有自即日起預購，也有2月10日大年初一現場銷售，可稱為全台最有人氣的遠百花蓮則是二合一，預購和大年初一現場買都有名額。無論是年前採購添樂子，或是返鄉走春試手氣，遠百祥龍賀新歲的6,300份福袋期待和大家新春相遇好運爆棚。