台灣區不織布公會 推可回收口罩標章

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台灣區不織布公會理事長簡嘉菁1月22日「可回收口罩標章發表暨回收響應聯合記者會」上表示，可回收口罩標章此專案目前由台灣區不織布公會與廠商先行自辦推動，由公會負責管理及授權標章使用，製造及回收皆須由符合國家規範的廠商執行。

為響應政府政策及世界趨勢、公會積極輔導會員廠商，共同邁向環保、永續、淨零等目標，讓台灣製造的產品領先世界創造優勢。目前已有超過50家廠商已加入討論，待日後取得成果後，不排除未來可能由環保署或是其他公家機關接手執行。公會所成立的全塑料不織布口罩回收再利用小組，將於每年中及年末至消費市場對產品進行查驗之程序。廠商如有違反同材質可回收不織布口罩標章認證規範者，需於二個月內改善完成並檢送相關證明文件供公會稽核。如稽核未通過或經公會認定違反本規範情節重大者，得撤銷該廠商就此標章之使用權。

目前已完成標章申請並推行上市計畫的口罩廠商業者透露，目前洽談的通路有藥局、量販通路、超商…等，會希望可回收口罩能在所有的通路販售，便於消費者購買，不知不覺當中就購買到可回收口罩。

可回收口罩標章召集人陳勇志在記者會上致詞時提到，台灣是全世界第二大的口罩生產國，有責任發起並帶動世界各國一起響應，口罩回收，讓口罩從丟棄，走向永續，口罩能進入回收，這不只是企業責任、更是國家形象，間接也能夠提升產品國際競爭力。

響應可回收口罩標章業者康那香戴秀玲總經理指出，從生產的邊角料、瑕疵品到消費者使用過後的口罩都可以回收再利用，充分的運用資源，降低新塑料的使用，同時對於企業的ESG有良好作為。「支持口罩回收」互動小相框：https://events.taiwan-champ.com/29686。