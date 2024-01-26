穎崴Q1營收 拚季增雙位數

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穎崴營運概況

半導體測試介面解決方案廠穎崴科技（6515）表示，年初至今，AI領域訂單相當強勁，來自AI及HPC的客戶近期大量下單，主要營運項目中，負責各類高階測試座（Test Socket）產能第一季已滿載，目前接單要到第二季才能交貨，公司對首季營運相當樂觀；市場法人指出，由於輝達（NVIDIA）、超微（AMD）均是穎崴客戶，第一季雖有長假效應，但預估首季營收仍將較上季具雙位數起跳增長實力，全年營運也將顯著優於去年。

輝達及超微積極搶攻全球AI商機，其中，輝達除了持續看好H100今年出貨之外，新產品B100、GH200等AI晶片也將在今年陸續推出，而超微除目前市場關注的MI300系列產品線之外，今年也可望再推MI400系列加速晶片，由於穎崴同時囊括二大AI晶片廠訂單，今年第一季營運已明顯衝高。

法人認為，超微在伺服器領域較為強勢，MI300推出不久，市場就期待有更多AI晶片供給，因此，目前超微及市場均看好該公司今年AI晶片出貨動能；法人強調，以穎崴而言，今年超微訂單貢獻，可望較去年呈現雙位數的顯著成長。

展望首季營運，穎崴指出，今年初以來客戶在AI及HPC領域，確實出現大量下單，其中，主因是AI需求仍持續強勁，另外，部分客戶是原預期去年底拉貨遞延到今年第一季，因此公司對首季營運展望相當樂觀，

該公司也指出，由於客戶積極下單，目前用於各類高階測試座的產能已全部滿載，目前接單要到第二季才能交貨，全年營運將顯著優於去年。

穎崴也指出，該公司向來聚焦高頻高速、高階市場，在5G手機 APU、伺服器、HPC、GPU、CPU等高複雜度產品線測試介面皆已布局，去年營運雖受消費性電子需求平淡衝擊，但公司預期，以整年來看，PC及手機市場也將較去年回升。

高雄新廠方面，穎崴表示到目前為止，空間使用約僅3至4成，但隨著公司接單成長及營運規模擴大，預計今年將持續購入探針卡及Socket測試機台，預計高雄廠空間使用至少會提升至6成水準，也將陸續轉化為營運成長動能。