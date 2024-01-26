瀧澤科今年營收 挑戰兩位數成長

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瀧澤科（6609）龍年營運看增，董事總經理戴雲錦25日表示，公司目前在手訂單達二個月，2024年營收追求兩位數成長目標，同時將開發東南亞、印度等新市場，規劃在泰國及印尼等東協國家設服務據點，拓展營運版圖。

瀧澤科26日將舉行疫後第二次尾牙，瀧澤科日方大股東瀧澤株式會社於2023年11月被日本Nidec公開收購，戴雲錦樂觀Nidec投資入主後，會發揮集團綜效，瀧澤科訂出2024年營收兩位數的營運目標。

戴雲錦指出，瀧澤科目前在手訂單二個月，主要來自大陸、美國、土耳其、義大利等四大市場，美國市場訂單以工程機械業為主、大陸則是電動車零件業採購設備、土耳其市場多半是低價大單。未來美國及大陸兩市場不再只銷售單機，還會增加檢測及上下料等設備。

戴雲錦表示，瀧澤科兩岸分工布局策略，是將台灣打造為研發及關鍵零件製造中心，楊梅及平鎮兩廠生產少量多樣機台及關鍵零組件，大陸浙江姚庄廠生產泛用型機台為主，供應大陸市場外，未來也可以銷往東南亞市場。瀧澤科過去東南亞市場是透過代理商銷售，服務能力不足，2024年規畫要在泰國及印尼等東協市場設服務據點拓展業務。

戴雲錦指稱，瀧澤科規劃2024年在楊梅廠內興建1棟3層樓、總樓板面積4,000坪廠房，生產CNC車床，預計2026年完工啟用，年產值可增5成。

戴雲錦指出，工具機產業景氣每四年一循環，預期2024年下半年工具機產業景氣慢慢好轉。瀧澤科將在3月台灣國際工具機展，發表6款新機，並推台灣第一台ISO14955認證的綠色工具機，強調高精度低耗能的雙主軸帶Y軸車銑複合機搶單。