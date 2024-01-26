元大期再展公平待客典範 無障礙網頁奪「AA級認證標章」

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元大期貨（6023）秉持「有溫度服務」的核心價值，提供友善的金融服務為優先，創造更好的服務品質，致力服務好「各個不同族群」的尊貴客戶。

元大期貨用心投入大量心力，貼心針對網頁各個細節導入無障礙細節編碼，AA級標章符合68項檢測碼標準，有別於A級標章的29項檢測碼要求，提供了更完整更優質的無障礙標準服務，無障礙網頁為首家榮獲「AA級認證標章」的期貨商。無障礙認證標章不僅代表友善於身障人士，也益於一般人瀏覽，網頁提高不同設備、環境、瀏覽器版本等，不論是網站瀏覽速度或搜尋檢索，都降低了網路應用的困難與挫折，並讓網站曝光與觸及更加廣泛。

元大期貨打造無差異化優質服務，落實「金融服務業公平待客原則」，並將其精神深植企業文化。

無論是實體通路服務品質的提升或是線上優化作業流程，都以顧客體驗為核心，提供安全、穩定、快速的金融服務。

元大期貨相信，友善的金融服務應該包含所有人，不該受到任何限制，體現了企業社會責任的實踐，無障礙認證標章AA等級認證將進一步推動更加人性化、便捷的金融服務，率先掌握客戶需求、解決客戶各項問題，持續開發新功能，使元大期貨努力成為客戶心中的理想品牌。 元大期貨無障礙服務：https://friendly.yuantafutures.com.tw/index.html。