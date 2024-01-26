台積電將重拾動能 有利大盤上攻

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總經與市場觀察：台積電法說會公布2023年業績及2024年展望，不只2023年業績超乎預期，2024年的成長預估更讓人驚艷，全年美元營收有機會年增21％至26％，並且逐季成長，激勵台積電美股ADR大漲近10％，連帶台股也跟漲，大盤指數一舉收復月、季線，並重新站穩月線之上，整體氣氛轉向樂觀，亦有助於台股的農曆封關行情，大盤仍有機會挑戰高點，個股仍有各自表現的機會，目前仍是以選股為主。

台積電指出AI晶片帶動先進封裝需求持續強勁，供不應求狀況可能延續到2025年，2024年先進封裝產能規劃持續倍增，這1～2年可能會持續擴充先進封裝產能，同時會持續研發下世代先進封裝技術，台積電也認為，今年成長最快速的領域仍聚焦在高速運算。

晶片大廠英特爾也正式發表新晶片Intel Core Ultra處理器，主打AI PC與AI 伺服器效能，目標鎖定在AI硬體。

英特爾預估2024年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器，2028年AI PC將占整體PC市場八成。

英特爾帶頭之下，品牌廠紛紛推出AI筆電新品，業界看好2024年將可望是AIPC元年，2025年則是AI商機起飛年。英特爾有信心會拔得頭籌，預計兩年內將可出貨一億台搭載AI功能的PC。

AI概念股中組裝廠受到高股息ETF可能剔除成分股的利空之下，股價受到壓抑，然在高股息ETF的成分股調整告一段落，市場擔心的賣壓疑慮將會消除，加上超微推出新一代AI晶片，瞄準由輝達主導的市場，執行長蘇姿丰也對AI晶片市場做出驚人預測，預估未來四年市場規模將攀升至逾4,000億美元，遠高於公司上一季預測的1,500億美元，導致AI概念股重新回到市場關注，預期在晶片短缺的情況逐漸緩解之下，AI概念股將會持續有好的營運表現，亦將有利於提升評價。

此外，2024年歐美電信基建持續、資料中心升級也不停歇，電信CPE需求穩健，網通廠商營運穩定成長不變，較2023年再度走升。

受惠AI的導入加快，GPU與CPU的供給較為舒緩後，週邊通訊傳輸設備亦有導入高規的必要，使高階網通產品將有複合式應用的新商機，皆為2024年營運成長的動力來源。

得益於2024年歐洲杯、2024年巴黎奧運會和2024年美洲杯等大型體育賽事的舉辦，電視面板的需求將從2024年第二季度開始增長。目前看好AI PC、AI 伺服器、IC設計、CoWoS設備、面板、矽智財、Mems 麥克風、生技等相關類股。