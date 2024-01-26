jpp-KY衝刺AI 出貨拚增2成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

JPP-KY 2024年營運展望

AI浪潮帶動AI伺服器、大型資料中心建置，jpp-KY（5284）2024年擴大切入AI伺服器機櫃、機殼，伺服器機櫃獲美系CSP（雲端服務供應商）業者訂單，出貨量可望勁揚20％；AI伺服器機殼則透過大型組裝廠，接獲散熱機構件訂單，公司統計，未來機櫃訂單25％用於AI伺服器、75％應用於大型資料中心，成非航太業務成長主力。

董事長鍾國松表示，2024年非航太成長動能將超越航太業務，尤其是伺服器機櫃、機殼及散熱機構件產品。他分析，中美貿易戰之後，生產基地China+1成為趨勢，泰國沒有地緣政治的風險，導致伺服器機殼訂單暢旺，美系CSP業者一周機櫃出貨從400台飆高到900台，出貨熱度可見一班。

jpp-KY的機櫃採一條龍，從下料、組裝、熔接、噴塗等包辦，雖陸系供應鏈躍躍欲試，不過鍾國松認為，放眼五年之內陸廠無法超越，此外，jpp-KY也透過台達電拿到AI伺服器散熱機構件訂單，可望於今年下半年開始出貨。

據了解，2023年jpp-KY的伺服器機櫃出貨量超標，合計逾2萬個，今年因大客戶出貨目標持續成長，據悉，2024年伺服器機櫃可望進一步勁揚20％，其中搭載42U、48U的機櫃不在少數，未來伺服器機櫃出貨中，約有25％應用在AI伺服器上，75％用於Data Center。

至於航太業務方面，仍是耕耘的重中之重，去年jpp-KY的航太營收比重因加入維修件訂單，推升營收比重狂飆至44％，鍾國松指出，2024年航太業務除了法國空巴（AirBus）舊料號持續交貨之外，今年更拿到空巴集團子公司的Vendor Code，成為空巴子公司的Tier 1供應鏈，公司也接獲Tier 1航太空應鏈賽風的訂單，替成長難度較高的新機製造注入動能。

jpp-KY也是泰國數位飲料機Taobin的機殼供應商，Taobin母公司已經將其分割上市，Taobin原定在泰國境內布建2萬台，但是因應海外拓展，去年出貨速度放緩，估2024年可望重啟出貨動能，成為非航太業務的動能之一。