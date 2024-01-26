jpp-KY啟動募資 連三年唱旺

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因應訂單需求，jpp-KY（5284）年年擴產，由於今年度的資本支出將逾去年，公司擬啟動高達6億元的募資計畫，預計採CB、現金增資二路並進方式籌資，可望於下半年募足款項，今年若新一波航太維修件訂單落袋，加上數位飲料機重啟拉貨動能，2024年jpp-KY營運可望連續第三年登頂。

jpp-KY去年前三季獲利達8.2元，法人估2023年每股稅後盈餘將逾9元，今年若新一波航太訂單落袋，非航太業務的伺服器機櫃、數位飲料機等業務急起直追，營運締新猷指日可待，法人預估，jpp-KY獲利中長期將以8～10元為獲利基本盤，對照目前盤面上航太、軍工股，本益比仍落後。

由於中美貿易戰之後，China+1的製造據點成為終端客戶下單的票房保證，jpp-KY迎合此趨勢，自掛牌以來幾乎年年擴產，因應今年度的資本支出，jpp-KY將啟動6億元募資計畫，預計以可轉換公司債（CB）、現金增資二路並進的方式募資，最快可望今年股東會後，約當第三季取得資金。

據悉隨著AI伺服器走向高U數，機櫃體積變大，沖壓機台的噸數拉高，逐漸拉高投資門檻。

jpp-KY於2014年掛牌，與掛牌時相較，如今jpp-KY每股稅後純益翻為3倍，2024年儘管總經變數仍大，惟jpp-KY可望於今年第二季之後挑戰產能滿載。