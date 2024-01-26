信邦 2024年營收創高有信心

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信邦（3023）今年營運因醫療、汽車和綠色能源領域傳雜音，成長動能受阻，估全年營收只有5～10％的高個位數成長，然隨著新產能挹注，再加上電動車、ADAS（先進駕駛輔助系統）和工業相關應用持續成長，2025年不看淡，估有望重返「雙位數成長」的正常軌道。

電動車市場現疲態，自2023年第三季啟動的醫療設備採購反貪腐調查也帶來新變數，大環境不佳，讓信邦今年的成長面臨挑戰，儘管如此，信邦對2024年繳出2009年以來連續15年改寫營收歷史高點紀錄，仍然深具信心。

信邦預期來自國際品牌的醫療訂單、電動車需求和太陽能應用回溫，應有助於抵消大環境的負面影響，估今年營收成長率仍可達5～10％，與2023年的營收年增率6.74％約略相當。

惟就不同領域的表現言之，信邦預期，今年仍以車用成長最大，估年增率達10～15％，其他包括醫療、工業及綠色能源部分，年增率估為5～10％。

雖然2024年成長力道放緩，但信邦指出，電動車、ADAS仍為未來趨勢，預期2025年需求仍會穩步向上，另和工業相關的應用也可望續成長，都將成為2025年的成長動能。

此外，信邦在新產能布局上，亦有新斬獲，其中為滿足美國客戶對充電樁的強勁需求，信邦除已著手赴墨設廠、目標在今年底完工外，亦不排除在美國尋找更大的生產據點，此外，為因應工控需求，歐洲匈牙利廠也規畫啟動擴產計畫，這些新產能都將在2025年前後相繼開出。

另外，在新產品布局上，信邦亦有所著墨，除開發出耐電流可以達到500安培、耐電壓達1,000安培、符合CCS1、CCS2、NACS規格的車充產品之外，在工控部分，信邦也針對半導體業，提供從原線材到機櫃無塵室組裝的一體化整合服務，現在已經成功擴展至全球前幾大設備廠，預期應會在未來的一、二年內發酵，出現爆發性成長。