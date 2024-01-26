聚和將啟動史上最大投資案

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因應歐美客戶對生物緩衝劑的需求成長趨勢，聚和（6509）宣布將展開創設以來最大筆投資案，分期開發屏東科學園區新廠，總投資額至少55億元，第一期廠房預定最快2026年底完工，可望最快在2027年貢獻營收。

聚和執行副總經理發言人鄭仲生25日表示，聚和在大發工業區建廠已約30年，主要生產應用於下游生醫產業的精密化學品生物緩衝劑。隨五年前起，生物緩衝劑需求爆發，推升公司業績表現，2022年營收攀上新高峰，生物緩衝劑營收占比即逾50％，即使2023年稍為回軟，占比仍高達40％。

鑒於生物緩衝劑產能已經不足，加上下游客戶的生醫產業，對ESG的要求也比其他產業來的早、來的嚴格，聚和決定斥資建置全新的綠色製程。

鄭仲生指出，初步規劃向南科管理局洽租屏東科學園區土地，分二到三期建置生物緩衝劑的全新產線，包括廠房建置及購置機器設備，第一期的投資金額約35.5億元。

法人推估，聚和分期開發的總金額，保守估計將超過55億元，這也是聚和創設以來，無論是大發工業區廠房、或是大陸廠，最大的單一投資計畫，未來的產能將是現有大發廠生物緩衝劑產能的2倍以上。

鄭仲生表示，聚和屏東科學園區第一期廠房工程，預定最快2026年底完工，可望最快在2027年貢獻營收，發揮投資效益，後續再依市場狀況再進行第二期、或第三期建廠工程。

鄭仲生指出，在屏科新廠完成之後，聚和的生物緩衝劑產品線將更完整，涵蓋高階、中階、與低階產品，滿足不同生醫下游客的需求。

他說，為了因應聚和精密化學品事業部中長期策略布局、以及未來營運發展，投資屏東科學園區建廠的資金，將辦理3.4萬張的現金增資，預計從現增取得10億元左右，不足的部分再採取銀融資。聚和2023全年營收45.21億元，年減17.20％。