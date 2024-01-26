藥華藥上市首日 收紅

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上櫃生技股市值王藥華藥（6446）25日以每股320.5元掛牌上市，早盤最高一度拉升至325.5元，惟後續上方壓力較大，力守平盤上震盪，終場以321元收紅。藥華藥旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg目前已取得多國藥證並上市銷售，期望在可藉此帶動業績，全年營運拚轉盈。

藥華藥2023年營收51.06億元、年增77.15％。分析師認為，藥華藥Ropeg用於PV已獲多國藥證、新適應症ET的全球第三期臨床試驗預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025開始申請美國及各國藥證，2025年底到2026年初取證，有機會成為營運加速成長的第二引擎。

藥華藥表示，Ropeg已取得美國、歐盟、韓國、日本、台灣、瑞士、以色列的PV藥證並上市銷售，2024年預計取得中國大陸、新加坡、馬來西亞的PV藥證，正積極規劃行銷準備；加上新適應症ET的藥證申請計畫，及近期送件美國FDA的Early PMF全球三期臨床，未來營運動能相當樂觀。

此外，藥華藥還瞄準新的免疫檢查點分子和細胞激素，以開發具有同類第一（FiC）和同類最佳（BiC）潛力的療法用於治療實體腫瘤、血液及免疫疾病。

藥華藥強調，台中廠為台灣首個通過歐盟及美國GMP查核的蛋白質新藥製造廠，產線擴充後可供應全球最少1萬人；竹北廠預計2025年完工，2026年取證、投產。同時預計擴充PEG廠及針劑充填廠規模，營運添動能。