新纖營運谷底彈 三路進擊

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新纖三大生產事業群

新纖（1409）2024年三箭齊發，樂觀2024年營運復甦，脫離2023年谷底。泰國回收聚酯粒工廠泰新廠產能持續增加；光電業務切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈；旗下新碩先進化工投入最高G5等級雙氧水的生產，目前產品處於認證階段，預計2024年第二季可投產、第三季開始貢獻營收。

因化纖客戶的庫存升高，使需求轉弱，加上全球通膨升息衝擊消費者購買力，新纖2023年合併營收395.13億元，年減14.03％。

看好再生聚酯（r-PET）需求成長，新纖與日本三菱商事合建的泰新廠已在2023年第三季量產，年產能為21萬噸。新纖指出，公司的r-PET除已獲台灣、美國及日本等國的FDA品質認證，也陸續取得台灣、泰國、歐洲、美國與日本的飲料廠商認證，預期今年的訂單及營收會比去年好很多。

除此之外，化纖、工程塑膠及光電事業是新纖三大主要事業群。新纖指出，2023年第四季長纖產品下單力道增溫，目前產線稼動率可達滿載。而從2024年的市場及訂單能見度看，化纖事業應可逐季回溫，塑膠事業可望從第二季起看到曙光。

在光電事業中，新纖指出，已積極投入新品的開發，其中，在折疊手機領域應用逐漸升溫，新纖在光電業務方面切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈，看好未來三～四年應用可望起飛。

另一方面，新纖轉投資事業多元發展，目前已跨入半導體化學品領域，並於台南廠生產最高等級雙氧水，主要應用在半導體晶圓清洗方面，預計於2024年第二季投產，對母公司貢獻營收預估時間點，會落在2024年第三季。