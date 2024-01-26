福壽 樂看今年營收、獲利成長

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福壽近年營收獲利

百年食品廠福壽（1219）董事長洪堯昆25日表示，2024年全球大宗物資價格會持續穩定，加上積極發展B2C領域有望挹注業績成長動能2成，樂觀福壽2024全年營收獲利都會正成長。

福壽2023年營收163.28億元、年減4.11％，洪堯昆解釋，2023年營收下滑係大宗物資價格頻下降所致，2024年來自美國黃豆、玉米、小麥價格雖不會受到紅海危機衝擊，但還是會有影響，並不會讓進口來台價格有太多變動，福壽獲利仍可繼續穩定成長。

洪堯昆指出，近年福壽從過往著重B2B業務，轉向強化B2C，同時加上前年起陸續就廠房自動化更新，在新增產能下，銷售量、營收都可望成長1成，獲利也可望較2023年成長。

他說，2024年福壽資本支出將超過5億元，將用於喜瑞爾穀片產線更新、南部飼料廠重建，產能將擴增3至4成，子公司洽富實業也積極開發新產品及拓展B2C通路，成績亮眼，2023年首度轉虧為盈，2024年將更新產線及擴產

洪堯昆指出，2023年面對通膨壓力、極端氣候、航運不穩、穀物漲跌、市場競爭等艱困環境下，除掌握市場變化、調整營運策略、組織及人力，努力突破各項困境，達成年度各項營運目標。

此外，2023年在AI科技輔助生產製造方面，已陸續進行多項生產設備更新、飼養平台優化與預測系統精準化、食用油槽自動打油系統、飼料品質控管、異味監控等設置與改善，全面提升生產質量、發揮營運效能，2024年會持續更新既有廠設備，提升營運效能。