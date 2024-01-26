和大 前三大客戶訂單增溫

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和大（1536）2023年營收衰退，近日又遭美系外資報告下調目標價，不過公司強調，在歷經2023年的低潮後，預計客戶庫存調節動作最快2024年首季就可告一段落，第二季將恢復正常，目前公司前三大客戶2024年訂單皆較2023年成長，且新接美國新能源車廠訂單，也已於近日少量出貨。

和大2023年營收65.99億元、年減10.09％，公司說明，主要受到大客戶自2023年下半年起積極調節庫存所致，不過相關調整預計至2024第一季可結束。法人看好，隨三大客戶訂單能見度高，全年營收可恢復兩位數成長，毛利率也將回升至20％以上，推升獲利提升。

和大前三大客戶分別為BorgWarner、特斯拉、BMW，其中前二大客戶對公司營收占比逾5成，訂單能見度高，預期2024年出貨皆可兩位數成長。至於BMW訂單估可成長3％～5％。

除既有客戶目前訂單估皆可較2023年成長，和大透露，新接獲兩家美國新能源車廠訂單，近期已少量出貨，預計下半年可進一步增量，2025年起可看到更明顯的業績挹注效益。

以2023年出貨新能源車概況來看，和大表示，出貨電動化的新能源車占比共計已接近40％，預期2024年新能源車占比可拉高至約45％。

和大指出，隨著全球新能源車浪潮，公司積極布局相關車款，除接獲車廠訂單，大客戶BorgWarner亦新增歐洲車廠油電混合車專案，並已導入量產，都是2024年營運成長主力。