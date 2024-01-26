欣陸 北市小宅案後年交屋

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欣陸（3703）旗下大陸建設，首度在台北市打造輕奢小宅「耑岫」，最新實登資訊已揭露13戶，其中23樓戶每坪成交價高達220.8萬元，追上大戶豪宅身價。大陸建設估全案總銷約38億元，依工程進度可望在2026年完工交屋，並貢獻業績。

「耑岫」25日首度揭露實價資訊，最小坪數壓低到20.81坪，每坪成交價自182萬至220.8萬元，估計329檔期正式公開。

2023年欣陸前三季合併營收225.6億元、EPS為1.54元，呈現年減，主要是旗下大陸建設完工交屋量減少。不過邁向2024年，大陸建設完工交屋量可望明顯攀升。

依據先前欣陸法說會資訊，2024年將有北市中山區總銷22.3億元「鐫豊」、高雄市總銷35.1億元飯店宅「和陸寓邸3」完工交屋，兩案都已100％完銷，入帳後可開始認列，邁向豐收期；2025年則有北市松山區馥敦飯店重建案、總銷46.2億元「鐫萃」，及台中市七期47億元「豐蒔」完工認列，完工交屋量能明顯放大；台北市東區45億元「耑序」、馬來西亞馬幣1.9億元的吉隆坡案，則預計2026年完工。

大陸建設表示，看好選後高資產族群布局房市的需求，大陸建設2024年推案腳步轉趨積極，計劃推出台北及台中共四大案、總銷達310億元，除「耑岫」之外，還有北市大直敬業三路原家樂福據點的頂級辦公大樓案，總銷達187億元，新北板橋新雅段總銷43億元，及台中市北屯區14期重劃區洲際段案，總銷約42億元。