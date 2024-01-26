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上曜 突破均線創波段高

上曜日線圖
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上曜（1316）因建案相繼完工，25日股價隨特定買盤進駐拉抬，攀紅走揚，終場收13.05元，成交量5,118張，較前一日大增5倍，其中外資買超1,976張。股價突破12.9元壓力，超越所有均線，創波段高點，多空量能由弱轉強，KD值強勢向上。

旗下「湖映白」、子公司永捷「琉金」、斐成「琉星」等預售案，合計總銷約74億元，平均銷售率已達75％，目前還有包括「帝凡內」、「梅菲爾」、「雲謙」等案餘屋持續銷售，及「湖美帝璟」將重新正式開賣。

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