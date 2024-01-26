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東陽 法人挺KD黃金交叉

東陽日線圖
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東陽（1319）本周股價突破80元後，25日股價續大漲6.91％，收86.6元，股價站穩短中長期均線之上，且均線均呈上揚，三大法人已聯手買超三日，25日再同步擴大買超逾8,000張，成交量放大至逾2.5萬張，日KD續揚，周KD則出現黃金交叉。

受惠AM（售後維修）汽車零件市場暢旺，2023年每股稅前盈餘衝上6.33元新高。北美最大車險公司State Farm擴大使用AM件賠付，且將適用範圍擴大至鈑金部品，行業看好2024年AM市場將再現一波需求爆發潮，推進東陽營運再攀峰。

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