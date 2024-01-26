攸泰2024業績 拚成長20％

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攸泰科技2023營運表現

大眾控（3701）旗下興櫃小金雞攸泰科技（6928）通過證交所上市審議，有望於2024年IPO。在擺脫缺料影響後，攸泰2023年下半年營運回溫，受惠海事、車用電腦及衛星等前三大業務維穩下，2024年專案能見度亦相對明朗。法人看好攸泰既有客戶黏著度高，加上新客戶專案挹注，估其2024年度業績可望再有15％～20％增長。

惟攸泰對於2024年度展望仍預期諸多挑戰，在持續耕耘衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等六大應用領域之際，將積極拉升自有強固型電腦品牌Ruggon的業務比重，並加速部署衛星應用解決方案，為2024年營運帶來正向助益。

依攸泰業務比重來看，過去營收占達7成的海事用強固型電腦產品，聚焦於近海海釣／休閒類船隻，受惠客戶的高黏著度、近年業績持穩增溫。2023年攸泰旗下自有品牌與衛星通訊應用產品規模放大下，比重降至約5成多。攸泰預期，2024年將推廣至貨輪、商船應用領域，目前手上已有一～二項專案將進袋。

另占比第二大的車載強固電腦，約占20％～25％，客戶以歐、美原廠為主，近期來自中東新興市場專案亦明顯增長。攸泰在該領域以商用車隊解決方案為主，涵括有市區巴士、校車及礦用運砂車等，2024年也已爭取到歐系新客戶的專案。

內部寄予厚望的衛星通訊應用領域，目前營收比重仍在1成以下，但攸泰以一條龍的客製化解決方案搶進市場，提供從衛星閘道器、衛星訊號接收天線和網際網路電話VoIP全套設備，且符合美國ITAR國防認證，在成本效益和上線時程的縮短上，皆具相當優勢。

法人認為，攸泰強固型自有品牌產品比重逐年拉升，已占達約35％，對其毛利率和獲利能力帶來正面效益，樂估攸泰繼2023年度營收以逾12％增長、達37.12億元登高後，2024年度有機會再拚增15％～20％。

攸泰整體營運動能2023年下半年出現回彈，第三季單季合併營收年增逾8成、達12.55億元，毛利率及營益率彈升至25％、14％，稅後純益更翻了近750％、達1.47億元，稅後每股純益1.95元，推升其2023年前三季累計EPS來到2.99元，創同期新高。