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科嘉-KY插旗泰國 設子公司

科嘉-KY應客戶要求前進泰國，現階段以服務、倉儲等項目為主，暫時不會設立生產線，東南亞供貨主要還是會以越南廠為主。科嘉董事長林志峰。圖／本報資料照片
科嘉-KY應客戶要求前進泰國，現階段以服務、倉儲等項目為主，暫時不會設立生產線，東南亞供貨主要還是會以越南廠為主。科嘉董事長林志峰。圖／本報資料照片

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科嘉-KY近六個季度營收獲利
科嘉-KY近六個季度營收獲利

薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）公告赴泰國設立子公司，資本額暫定為6,000萬泰銖（約新台幣5,256萬元）。科嘉-KY應客戶要求前進泰國，現階段以服務、倉儲等項目為主，暫時不會設立生產線，東南亞供貨主要還是會以越南廠為主。

因應國際局勢變化、分散生產基地及服務東南亞客戶等考量之下，科嘉-KY決定赴泰國投資、設立子公司。泰國子公司資本額暫定為泰銖6,000萬銖，平價發行，分成60萬股，每股泰銖100銖。依據泰國法令，股東人數至少三人，故公司認購599,998股，董事長林志峰與副董事長林于凱各自認購1股。此筆資本金現階段以購置土地廠房、整理修繕費用、與必要的營運周轉

科嘉-KY表示，愈來愈多筆電廠和鍵盤廠在泰國設置生產據點，考量就近服務客戶，也有在泰國設立據點的必要性。公司計畫購買現有廠房，現階段以服務、倉儲等項目為主，暫時不會設立生產線，東南亞供貨主要還是會以越南廠為主。

2023年科嘉-KY越南廠已進入量產，未來隨著品牌廠、鍵盤廠供應鏈逐漸成型，生產規模預期會逐步放大。

展望2024年，科嘉-KY表示，2023年PC市場低迷，先前有庫存問題，雖然庫存去化，但是市場狀況沒有很好，大多是急單和短單，市場還沒有回到過去的水準。2024年預期市況會有所回溫，期望全年營運重返成長。

科嘉-KY也積極拓展非鍵盤領域，如醫療、車用等市占率還低，未來還有很大發展空間。過去幾年努力之下，跨進了醫療產業，包括血糖測試片、健康監測貼片，也做一些醫美面膜，都是新應用。車用方面，已經成功拿下電動機車開關零組件，期望從機車跨到汽車的座椅監測、安全氣囊作動的監測等。

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