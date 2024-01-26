去年11、12月 榮群每股賺0.71元

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網通廠榮群（8034）公告2023年11、12月自結數，其中該二個月累計每股稅後純益0.71元，年成長逾4倍，該公司表示，主要由於2023年獲得電信商標案，且集中在年底前入帳所致，2024年包括國內中華電信、台灣大、台灣固網仍持續汰換老舊設備，公司將積極爭取標案推升營運。

榮群2023年第四季營收以3.57億元衝上單季歷史新高，激勵近期股價走強，該股股價前波自21.75元起漲，波段高點來到1月24日的33.9元，短線波段漲幅達到55.86％，25日該股收在30.3元，短線股價震盪激烈之下，該公司應主管機關要求公告2023年11月及2023年12月自結數。

榮群公告2023年11、12月營收合計1.96億元，較前一年同期成長43.47％，累計該二個月歸屬母公司業主淨利為4,437萬元，年成長395.75％，合計每股稅後純益為0.71元，年成長也高達401.74％。

榮群2023年前三季每股稅後純益為0.64元，加計2023年11、12月每股獲利之後，每股稅後純益來到1.35元，市場法人推估，該公司2023年全年每股稅後純益約落在1.6至1.8元之間。

榮群主要營運產品以接取網路設備及寬頻產品為主，占營運比重高達約8成，該公司2023年全年營收6.75億元，年成長達到40.3％，該公司表示，主要由於2023年接獲中華電信標案所帶動，對於2024年營運，該公司認為，由於營運模式都是以標案為主，因此不易預期，但2024年國內重要電信商，包括中華電信、台灣大及台灣固網等仍將持續汰換老舊設備，因此2024年整體市況仍續正向。