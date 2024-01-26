證交所 通過4上市案

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臺灣證券交易所25日召開董事會，通過有成精密（4949）、裕慶-KY（6957）、向榮生醫（6794）、平和環保（6771）等四家公司上市案，其中一家申請一般板、一家申請第一上市，兩家申請創新板掛牌。

有成精密申請已公開發行普通股股票計60,705,043股上市案通過，根據證交所資料，公司申請上市資本額為6.07億元，董事長陳思銘，董事九席、全體董事持股比率17.15％，福邦證券為輔導上市承銷商。

英屬開曼群島商裕慶金屬申請其普通股股票計48,690,950股上市案經證交所董事會同意。裕慶金屬由廖昭宜擔任董事長兼總經理，公司資本額及申請上市時之淨值各為4.87億元及13.53億元，由中國信託證券輔導上市。

另有向榮生醫、平和環保申請創新板上市，25日經證交所董事會同意掛牌，向榮生醫負責人為董事長蔡意文，公司資本額5.54億元（含私募1.3億元）。

平和環保已公開發行普通股股票計29,179,500股，公司主要從事廢污水代處理、廢水處理藥劑及耗材製造及銷售、廢棄物清除，2021年、2022年、2023年前三季稅前盈餘分別為1.97億元、1.74億元及1.15億元，每股稅後純益（EPS）5.44元、5.20元及3.38元。