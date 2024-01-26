衝年後行情 富邦臺灣中小ETF大換血

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2024年開春以來台股漲多先拉回，隨後在美股創新高下，帶動台股延續攀升走勢。過往總統大選後，股市通常存在一段蜜月行情，國際貨幣基金IMF也預期台灣2024年GDP將達到3％，超越全球的2.9％與美國1.5％，加上半導體景氣回春，台股後市不看淡，看好選後行情的投資人，可以選擇波動大的中小型類股，在多頭格局中，中小型股往往跑得比「大牛股」更快，有機會獲取超額報酬。

首檔以中小型股為主的台股ETF富邦臺灣中小（00733）成立五年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型ETF績效平均。富邦臺灣中小ETF經理人蘇筱婷指出，00733是國內首見採用「動能因子」選股邏輯的台股ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效。

00733追蹤的臺灣指數公司中小型A級動能50指數，選股邏輯首先剔除市值前50大企業，鎖定具爆發力及上漲潛力的中小型股，並篩選上市滿一年、近一季稅後淨利為正、β（Beta）值為正的標的，最後再挑選最近20日價格動能（相對大盤）最強的50檔股票。

也就是說，中小型A級動能50指數的選股邏輯中加入「α值」，所謂「α值」就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當α值愈高，表示股票的表現比大盤更好。00733挑選α值前50高的公司，就表示可一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。

由於中小型股普遍波動性較大，儘管台股多頭時可能漲得較快，相對地，台股空頭時也可能跌得更兇，往往讓投資人較為卻步。蘇筱婷建議，選擇投資50檔中小型股的00733，風險相較投資個股更為分散，若採取定期定額加上逢低加碼，加上持之以恆，長期下來通常都有不錯的成果。

此外，00733通常在1、4、7、10月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，從上述過去五年的單年度績效表現來看，這個選股邏輯策略是奏效的。由於每季換股時都會重新洗牌，本月份已換股完成，重新選出強勢股，加上選後的蜜月行情，目前正是進場的大好時機。