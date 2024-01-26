中鴻、美亞 業績吃補

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鋼管廠近期營運

受惠上游鋼廠提價，國內鋼管廠順勢調漲產品牌價，三大鋼管產品每噸均調漲300元，中鴻（2014）、美亞（2020）等鋼管生產廠業績將受惠，中鴻樂觀2024年營運將擺脫前一年的頹勢。

中鴻、美亞2023年表現兩極，中鴻受市場景氣低迷拖累，全年營收377.64億元、年減15.14％；反觀美亞因為有房地產、旅館業外加持，全年營收70.09億元、逆勢年增5.81％，EPS也可望創下新高。

國內上游鋼廠開出2月新盤皆呈漲勢，連帶使得鋼管廠也調整牌價，每噸皆調漲300元，調整後的黑管每噸2.55萬元至2.58萬元，錏板管每噸3.01萬至3.04萬元，鍍鋅管則是每噸4.76萬至4.91萬元。

觀察國內主要鋼管廠中鴻、美亞等廠商，2023年的表現不一，中鴻受整體市場景氣不佳影響，2023年營收377.64億元，比起2022年減少15.14％，雖然自下半年起每月營收都較2022年同期成長，但上半年衰退幅度太大，以至全年營收年增率仍難轉正。

不過中鴻認為隨著鋼市景氣好轉、鋼價開始復甦，2024年應可擺脫2023年的頹勢。

至於，美亞則受惠於業外收入加持，2023全年營收70.09億元，反而比2022年增加5.81％。

美亞的業外收入包括不動產投資、旅館服務等，2023年12月再度簽訂新北市中和區南勢段的合建案，更有高達13億元的和解金入帳，市場看好美亞2023年EPS將改寫新高。