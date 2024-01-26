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楊盛昌 2/7接任裕國總座

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裕國（8905）總經理換人做！裕國創辦人楊得根次子楊長杰的姊夫詹義郎，請辭裕國總經理職務，裕國董事會25日通過新任總經理人事案，由楊長杰的堂弟、裕國副總兼公司發言人楊盛昌接任，該項人事案，將於2月7日生效。

楊長杰的兒子楊育偉，目前擔任裕國董事長，副董事長則由曾健華擔任。

農曆春節將屆，牛肉市場需求增加，裕國表示，公司以進口美國、澳洲及巴拉圭牛肉等肉品；另進口少數羊肉，目前公司進口牛肉，均以原塊原肉為主，主力賣給中盤商。而餐廳所需的牛肉訂單，先由裕國南投廠加工切片後，再直接供貨。

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