新天地Q1營收 拚增2成

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新天地（8940）受惠疫後尾牙、春酒商機大爆發，不僅八個營業據點館內圍爐除夕宴接單滿檔，也已接獲金控集團、科技大廠、餐飲集團等外燴大單，尾牙與春酒檔期總接單量上看2.2萬桌，創歷年最佳紀錄，為此，新天地規劃拓展新的宴會據點。

法人表示，在尾牙與春酒宴訂單爆滿下，新天地第一季營收看增2成。

新天地不僅規劃擴大宴會本業規模，也積極打造第二個成長引擎，發揮採購規模優勢，未來將以一年一品牌的速度，跨足高價餐飲市場；2022年推出「樂葵法式鐵板燒」，2023年底進軍高價鍋物市場、推出「匠」鍋物品牌，2024年第四季預計推出精緻燒肉品牌。新天地期許五年內連鎖餐飲營收占比，可由目前的5％逐年提高到25％。

新天地餐飲集團旗下擁有四大婚宴品牌、八個營業據點，受惠疫後宴會市場商機大爆發，2023年營收達15.4億元，年增57％；2023年前三季EPS達0.71元，較2022年同期已轉虧為盈。

新天地行銷副總經理林國威表示，大型宴會廳投資額大、回收期長，加上結婚對數逐年減少，淡旺季營收差距大，轉型已經是許多婚宴業者必走之路。

因此，新天地鎖定高價餐飲市場，2022年11月開出「樂葵法式鐵板燒」，平均客單價1,500元，目前在台中與台北已有三家店，預計2024年下半年進軍高雄開出第四家店，未來目標是在全台開出十家據點。