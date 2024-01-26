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期交所期貨鑽石獎 開跑

為健全期貨市場永續發展，並鼓勵參與期貨交易

臺灣期貨交易所「第十屆期貨鑽石獎」開跑。圖／本報資料照片
臺灣期貨交易所「第十屆期貨鑽石獎」開跑。圖／本報資料照片

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第十屆期貨鑽石獎獎項
第十屆期貨鑽石獎獎項

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與比重，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵店頭結算會員積極參與集中結算業務，臺灣期貨交易所25日公告「第十屆期貨鑽石獎活動辦法」，將針對國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率、店頭集中結算量等進行評比。

期交所表示，獎勵業象為期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、店頭結算會員與客戶及其他法人機構。

至於獎項內容，就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性的造市者設置造市績效鑽石獎。

另配合112年7月提供店頭衍生性金融商品客戶集中結算服務，店頭集中結算量鑽石獎的獎勵對象，除店頭結算會員外，亦將客戶納入，同時對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者，設置特別貢獻鑽石獎。

本屆共設置17個獎項，其中特別貢獻鑽石獎部分，將順應市場趨勢及需求落實金融創新、推廣期貨教育及培育期貨領域專業人才、積極響應本活動評選期間內期交所上市的商品等納入入選標準。

評選標準上，依獎勵對象於112年7月1日至113年6月30日期間，國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比。詳情請上期交所網站（www.taifex.com.tw）查詢。

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