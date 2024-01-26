加強春節前市場運作安全 期交所調高股票類契約保證金

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考量113年春節假期休市（113年2月6日至2月14日）長達九日，為因應國際金融市場於國內期貨市場休市期間可能發生的價格波動，臺灣期交交易所鑒於以往春節假期，採行調高保證金的作法有助於確保市場運作安全，將於113年春節假期，調高股價指數類契約（含客製化小型臺指期貨）、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，預計以2月2日的保證金為基礎調高約10％。

例如臺股期貨現行原始保證金167,000元將調高至184,000元，調幅約10.2％，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

期交所預計於113年2月2日（調整生效日前一日）公告的股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金調整後金額，實施期間為113年2月5日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，預計於113年2月15日開紅盤日，再視市場狀況公告2月16日一般交易時段結束後起，前揭各契約的保證金適用金額。

另提醒交易人注意，113年2月5日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於2月5日一般交易時段收盤後的未沖銷部位，及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。

此外，交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位的風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。