出貨轉強 中磊、明泰權證躍進

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台股25日勇登萬八，法人建議，在農曆封關前，整體交易力道可能轉趨量縮，資金火力集中度加強，布局策略上可留意庫存去化告終、客戶拉貨力道轉強的中磊（5388）、明泰（3380）等網通族群。

中磊雖然受北美企業網通市場庫存調整，導致出貨放緩，不過，由於印度進行寬頻網路建設，北美需求帶動5G FWA與PON的CPE需求向上，成為2024年營收成長主要動能。

針對首季表現，市場評估，因工作天數減少進入產業傳統淡季，但中磊因寬頻網路基礎建設需求旺盛、零組件物流困境舒緩，以及印度製造夥伴出貨回歸常軌三大利多加持下，遞延出貨的PON與5G FWA CPE重啟出貨動能，帶動營收表現將淡季不淡。

另中磊客戶訂單恢復成長，企業級網通設備需求已在2023下半年進行修正；印度推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進模式進行，印度需求將成為CPE出貨成長最大動能，2024年營收估雙位數成長，挑戰賺一個股本。

法人預估，明泰2024年寬頻無線網路產品將受惠企業庫存調整完畢重新拉貨，預估營收年增往一成靠攏；數位多媒體網路產品新案在越南廠於2023下半年啟動生產後，營收規模可望放大，2024年將為全年貢獻，預估營收具70％成長空間，而區域都會網路100G以下交換器產品，將因電信市場網路布建穩定成長，預估營收約5％水準，呈現同步向上態勢。

此外，明泰積極切入400G及800G高階交換器、低軌衛星、車載等市場，短期內未能明顯挹注營運，但整體來看，公司可望隨著越南廠逐步出現規模經濟、交換器穩定成長，進一步提高毛利率。