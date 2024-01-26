祥碩、聯發科 營運展望樂觀

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祥碩（5269）受惠美系客戶推多款桌機 CPU，今年營運展望樂觀；聯發科（2454）今年高階智慧型手機晶片成長動能強勁，市場估今年營收將成長15～20％。

受惠於美系客戶600系列晶片組急單拉貨，祥碩去年第四季營收17.1億元，季減1.3％，優於公司預期營收季減10％的水準，同時產品組合調整以及備抵存貨可望回沖，法人估祥碩第四季毛利率為56.5％，優於公司預估。

展望今年，祥碩美系客戶近期推多款桌上型處理器，Ryzen 8000 系列及Ryzen 5000系列分別搭載600及500系列晶片組，隨著600系列晶片組比重將提升，另配合美系客戶開發PCIe Gen5按進度開發中，預期下一代晶片組今年底或2025年初推出。因祥碩的美系客戶近期營運展望樂觀並聚焦高階產品，今年下半年需求可望優於 今年上半年。

另祥碩的美系客戶庫存水位處在相對低檔，後續將重啟拉貨，有利祥碩營運動能回溫。同時，祥碩的中國標案可望於今年年重啟，中國標案開標有利祥碩營運獲利提升。

在聯發科部分，今年高階智慧型手機晶片如天璣9300，將是聯發科的營運焦點，AI智慧機的主要換機周期最快可望在今年底到來，在客戶提前備貨下，市場認為將驅動聯發科今年營運年增15-20％。