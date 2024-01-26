低軌衛星點火 啟碁、昇達科高升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場期待，SpaceX將實現低軌衛星與手機直接通訊，可望帶動全球低軌衛星建設，網通股啟碁（6285）、昇達科（3491）有想像空間，中信投顧看好啟碁2025年前成長動能無虞，給予「買進」投資評等；昇達科2024年低軌道衛星產品動能最佳，值得留意。

啟碁2023年第四季營收296.8億元，季增1.6％、年增2％，毛利率12.2％，毛利率衰退主因為匯率與提列存貨跌價損失，同時，業外認列匯兌損失影響獲利，單季每股稅後純益（EPS）1.94元，大幅低於市場預期。

中信投顧認為，啟碁第一季步入傳統淡季，首季在工作天數與北美電信商拉貨放緩下，預期營收將衰退13％。此外，2024年毛利率將有所回升，法人預估啟碁2024年EPS為10.43元。

中信投顧指出，台灣網通廠近年營收大幅成長，主因為中美貿易戰帶來的乾淨網路趨勢，多數廠商為避免紅色供應鏈而轉單給具有海外工廠的供應商，啟碁目前台灣與海外產能已達80％，待第四季越南二期完工後，海外產能比重將持續提高，是此趨勢下主要受益者之一。

昇達科方面，投顧研究機構認為，昇達科之射頻天線產品線，2024年隨客戶庫存調整逐漸結束，需求將有所回溫；其次，電信網路工程產品線，則因客戶整合完成，2024年需求將恢復正常。

值得注意的是，微波產品線部分之低軌道衛星，因客戶持續加速發射，成長動能最佳。