基金、ETF交割將告別人工時代

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國人瘋買基金、ETF，國內基金已破千檔、資產規達6.7兆元，其中ETF就有227檔，資產總額3.85兆元，過去交割指示竟都採人工作業，信託公會在2021年金融白皮書提議，利用資訊科技精進交割作業以提高整體效率，獲金管會支持，現「交割指示傳送平台」已完成建置，預計上半年就可運作。

信託公會理事長邱月琴表示，過去基金、ETF交易，投信會把交易明細給保管銀行、保管銀行再進行交割，這個交易明細就是「交割指示」，過去多數是用人工作業傳真給保銀、保銀再人工輸入，相當耗時耗力，現在保管銀行與投信公司的交割作業透過「交割指示傳送平台」運作，可大幅提升效率並節省相關的人力物力成本，也是金融科技提升保管銀行作業效率一大里程碑。

據統計，國內基金規模截至去年12月底，公募基金數量已達1,032檔，資產總額更高達6兆7,362億元，其中指數股票型基金檔數即有227檔，資產總額共計3兆8,542億元。

由於基金投資標的愈來愈多樣，交割作業日益繁複，但現行保管銀行接受投信公司指示辦理基金資產交割作業，多數仍維持以人工接收傳真方式辦理，保管銀行除須核對並確認交割指示來自投信公司有權人員，還須將接收的資料，鍵入內部系統與交割指示核對無誤後，才能辦理後續交割，最後再將處理結果以書面傳真回覆給投信公司，整個過程中保管銀行多以人工作業，費時費力且極易產生錯誤。

信託公會秘書長呂蕙容指出，信託公會很早開始推動自動化，2020年11月發函建議集保結算所建置交割指示傳輸管道，並在2021年金融建言白皮書提議，利用資訊科技精進交割作業，提案獲金管會大力支持，去年7月已將平台建置完成。

邱月琴強調，未來還要將平台傳輸方式法制化，金管會已在今年1月備查信託公會「證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則」與投信投顧公會「投信公司指示基金保管機構辦理基金資產交割之作業準則」的修正案，同意保管銀行與投信公司間的交割指示可透過集保結算所以電子化方式辦理，正式宣告投信公司及保管銀行間交割指示邁向自動化作業新里程。