AI發功 科技基金動能加溫

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全球股票型基金今年來績效排行

科技主題基金開年受惠那斯達克、費城半導體指數創歷史新高，績效表現位居全球股票型基金前茅。投信法人表示，AI應用百花齊放，成為全球科技最新要角，預期壓抑評價的緊縮貨幣政策變數消除後，加上企業獲利恢復正成長軌道，將增添科技主題基金動能。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，AI發展趨勢將持續推動科技與通訊產業2024年獲利快速成長，此外，隨美國升息循環結束，對股市評價影響將降低，若聯準會出現預防性降息，將可顯著提升股市評價，進一步帶動資金回流科技股。

創新科技驅動生產力提升，AI帶動新一波智能化革命，由於去年是AI商業化元年，今年進入AI應用初升段，預估AI產業鏈將因此受惠，帶動營運長期成長，除了AI伺服器、記憶體等硬體需求之外，接下來的軟體應用開發，也將是科技股的布局投資亮點。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，企業的成本優化在今年將加速，挹注科技股獲利預期可望優於大盤。AI將在2024年進入企業「應用」階段，預期將看到更多市值較低的受益者，特別是在軟體和網路服務等領域。目前MSCI世界資訊科技指數的PEG（本益比與企業獲利成長率的比值）僅略高於五年平均值，因此，儘管2023年來科技股表現強勁，目前科技股估值仍屬合理。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，AI半導體相關題材可望持續發酵，可逢低布局；此外，也看好產業底部復甦的手機與記憶體個股、受惠利率下行的評價修復的生技股、有機會再次成長的小型軟體股。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲預期，目前軟體產業仍處於近十幾年來的創新週期中，且軟體板塊的評價低於過去五年平均，PE目前在23.3倍，大幅低於前高29.1倍，隨近期美債殖利率修正回落後，推升科技股評價持續向上。