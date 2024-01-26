三利多點火 美科技基金放閃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨科技股延續多頭態勢，S&P 500、道瓊指數再創新高。法人表示，美股進入超級財報周，市場相繼調升對科技龍頭的獲利預期，以及期待財報公布的未來展望，美股上漲動能有望延續，預料科技股表現會更亮眼，建議投資人可定期定額布局美國科技基金，掌握長期商機。

根據Lipper統計至1月23日，境內外美國股票基金績效前十強都有3.5％以上的表現，其中瀚亞美國高科技基金以8.67％居冠，遙遙領先其他商品，緊追在後的商品包括：群益美國新創亮點、國泰美國ESG、聯博美國成長入息、富蘭克林高科技基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，三大利多因素包括CES（消費電子展）帶動對AI憧憬、台灣晶圓代工龍頭廠法說對半導體景氣與AI未來強勁成長的確立、美商超微大幅調升獲利預估等原因，帶動整體情緒轉向樂觀，推升美股近日上漲動能強勁，尤其科技股漲勢更加凌厲。

預期半導體類股在去年勁揚後，今年將出現部分類股輪動，但生成式AI、晶片複雜性、汽車等領域將維持結構性的成長，加上終端電子消費品手機、電腦的銷售回溫，市場相繼上調半導體產業的銷售預測；同時，科技產業將由AI領銜並呈百花齊放的格局，使半導體類股仍有發揮空間。

安聯投信認為，去年股市回升預示今年隨加息尾聲，貨幣政策正常化，應有助支撐景氣復甦並在重新加速，經濟動能仍會面臨較高利率環境所帶來的成本壓力、加速擴大部分需求，但預計未來利率水準有助逐步降低及大量的金融環境應有助需求表現，而更加友善的融資環境，料將助於提升動作能力的領域如AI 。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，美股過去一個月AI與設備類股表現相對強勢，財報季開跑，預估整體獲利展望正向，AI仍為主要亮點，企業估值重修和業績上修，將在下半年強勁成長，有利後市行情。車用半導體產業營收仍將高於整體產業水準，增幅保有1成以上空間，車用半導體營收有望持穩向上。