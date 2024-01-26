Fed降息預期 新興債漲相俏

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美元指數回落期間新興債表現

美國聯準會今年有望展開降息，美元指數可望進一步回落，新興債表現值得期待。投信表示，美元指數往往與新興債走勢呈負相關，當前美元指數仍高於10年長期平均水位，未來有較大回落空間，搭配降息利多，將有利於新興債表現，建議加碼新興債。

瀚亞投資全球新興市場債券基金研究團隊表示，新興市場穩健的基本面與債務狀況與匯率控管好轉及充足的利率緩衝，大幅減緩未來的宏觀風險，使新興債防禦力更加提升。去年新興市場憑藉著低負債、高儲蓄底氣，撐到聯準會鬆口放鴿，隨外部因素風險消除，主權債未發生新違約事件，尤其是那些面臨債務危機的新興國家，本身就給予較高的風險補償，在去年較溫和的市場情緒下，逆勢創造出較高報酬。

去年新興債指數最終總報酬為11％，主要貢獻來自於票息收入，最終也有小部分的資本利得。展望今年，投資環境更加有利於新興債表現，投資人除了享有高息收，資本利得也將值得期待。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，新興市場經濟結構相較以往更加健全，且在貨幣政策上，新興市場央行有更多貨幣政策迴旋空間，來確保金融穩定與維持外國投資；境內銀行貸款和境內債券發行，也支持新興市場企業流動性管理，以及境內外債務置換。

去年迄今發行的新興投資級企業債的平均票面利率比到期債券高1.5％，該數值反映升息對企業再融資成本的上升沒有預期來的大。操作上，看好具有較低利率的亞洲地區，以及正處降息環境的拉美地區，其境內具競爭力的融資利率，會為該國發行人提供流動性支持。

安聯投信認為，市場焦點轉向降息，債券市場有望轉為多頭，在債券策略部分，建議把握三原則，即增加存續期、布局信用債、留意波動度，但仍須留意波動度可能對信用債利差表現的影響。美日貨幣政策部分，考量美國維持高利率時間太久，或日本央行貨幣政策轉向，都可能引發市場對景氣與流動性的擔憂。