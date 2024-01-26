進入放緩縮表或降息開端 布局組合平衡基金 攻守俱佳

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美國聯準會暫停升息後，資產負債表仍以每月600億公債及350億不動產抵押貸款持續縮表，目前已遠低於2022年9兆美元高點，市場預估最快第一季討論縮表，第二季起或將公債縮減規模調降至500億美元並逐季向下，相當於停止量化緊縮。

法人建議，進入放緩縮表或美國降息開端，可透過組合平衡型基金配置，多元布局、有攻有守。

日盛投信固定收益研究團隊表示，最新的就業和消費者物價指數並未提供有利的盡快降息理由，但聯準會認為實際利率限制過於嚴格，如果長期維持在當前水平，可能會導致經濟軟著陸成為硬著陸，意味降息仍在選單上。數據尚未支持降息，但聯準會仍偏鴿，有助風險偏好情緒延續。

全球經濟或將躲過衰退，同時占全球一半GDP的國家將在今年舉辦大選，政策利多包括擴大支出或寬鬆貨幣，將激勵經濟增長，預期待評價回歸合理水位後，股債市中長線趨勢向上不變。建議持續關注美國、台灣、日本股市、科技股、非投等債與可轉債等資產發展。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，美國經濟數據好壞參半，離職、臨時工人數減少反映勞工轉職信心及企業勞工需求均減弱，不過，從非農就業及失業率均表現穩健來看，美國經濟成長料能維持溫和擴張。

通膨穩定回落之際，實現經濟軟著陸成為聯準會2024年目標，市場仍預期3月即會啟動預防性降息，依以往歷史經驗，進入降息循環，美股上漲機會居多，因為大幅挹注市場資金活水，有利股債同步表現，布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置及多元市場，發揮分散風險，掌握股債輪動行情。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊認為，美國代表性指數如道瓊、標普都接連創下新高數字，顯示美國經濟龍頭地位屹立不搖，其中擁有頂尖技術的科技業龍頭隨AI快速崛起引領市場前景無限。高利率環境暫時不變，信評優的投資等級債享有高利率優勢，提供極佳固定收益來源，不用擔心非投資等級債違約風險。